Serie A, De Siervo: "Col nuovo protocollo chiuderemo il campionato"

13-01-2022 13:02

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi di calcio: “Domani avremo la certificazioni da parte del CTS con il nuovo protocollo che ci permetterà di concludere il campionato”

,”Col nuovo protocollo abbiamo un po’ forzato la mano alla politica – prosegue De Siervo – dopo due anni, per non lasciare facoltà alle ASL di intervenire sui vari casi. Sono settimane e mesi complessi, la pandemia ha colto tutto il paese, compreso qualche calciatore. Non abbiamo nel calendario delle pause che ci permettono di recuperare ulteriori gare. La Supercoppa? Abbiamo registrato uno share importante, è stato un gran successo di pubblico. Abbiamo anche sperimentato delle nuove telecamere quasi cinematografiche che aprono ad una nuova era”.

OMNISPORT