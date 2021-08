Serie A: designati gli arbitri della 1a giornata

Designati gli arbitri per le gare della prima giornata della Serie A stagione 2021-2022.

Cinque i fischietti che potrebbero esordire nel massimo campionato in questa stagione: Niccolò Baroni della Sezione di Firenze; Andrea Colombo della Sezione di Como (quarto uomo in Cagliari-Spezia); Matteo Marcenaro della Sezione di Genova; Gianpiero Miele della Sezione di Nola; infine, Luca Zufferli della Sezione di Udine (quarto uomo in Verona-Sassuolo).

Nessuno però scenderà in campo il prossimo fine settimana.

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, quindi le presenze e le stagioni in Serie A.

Bologna-Salernitana, Rapuano (domenica ore 18.30)

Cagliari-Spezia, Fourneau (lunedi 18.30)

Empoli-Lazio, Sozza (sabato ore 20.45)

Inter-Genoa, Marini (sabato ore 18.30)

Napoli-Venezia, Aureliano (domenica ore 20.45)

Roma-Fiorentina, Pairetto (domenica ore 20.45)

Sampdoria-Milan, Fabbri (lunedi ore 20.45)

Torino-Atalanta, Chiffi (sabato ore 20.45)

Udinese-Juventus, Pezzuto (domenica ore 18.30)

Verona-Sassuolo, Volpi (sabato ore 18.30)

