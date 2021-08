Serie A, doppio colpo in vista per il Napoli

Il Napoli si sta preparando per l’esordio di Serie A contro il Venezia, mentre il proprio mercato rimane ancora completamente fermo. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo, è al lavoro per regalare qualche rinforzo a Luciano Spalletti, che al momento sta lavorando con gli stessi giocatori della passata stagione.

In questo senso, si registra la possibilità di un ritorno sotto il Vesuvio di Bakayoko. Al momento il calciatore non ha offerte degne di nota e dunque si può temporeggiare, tuttavia bisogna tenere in debita considerazione il possibile affondo del Lione. Ma oltre al centrocampista il Napoli non ha mollato la presa per Emerson Palmieri, terzino del Chelsea fresco vincitore della Supercoppa Uefa.

OMNISPORT | 12-08-2021 19:55