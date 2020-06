Serie A e tifosi allo stadio: risponde virologo Matteo Bassetti

“Senza calcio, in questi tre mesi, i tifosi hanno riversato le loro preferenze su noi virologi e così si schierano. Il pubblico allo stadio? Questo non lo so, però è evidente che se riaprono cinema e teatri, con i distanziamenti necessari potrebbero riaprire anche gli stadi, ovviamente con le giuste misure. In Italia alcuni stadi hanno la possibilità di fare distanziamento vero”.

Tifosi allo stadio: perché e quando secondo Bassetti

A parlare è, dai microfoni dell’emittente napoletana Radio Marte, il professor Matteo Bassetti, virologo del San Martino di Genova. Uno dei medici più impegnati e accreditati, in questa lotta al Covid-19, si è espresso anche su temi non propriamente clinici per rispondere a uno dei quesiti più dibattuti degli ultimi giorni considerando la ripresa del campionato di Serie A.

Secondo quanto valutato ed esternato da Bassetti, i margini per poter rivedere gli stadi popolati da tifosi vi sarebbero, ma andrebbe valutato in base ad alcuni, precisi parametri: “Spero e mi auguro che arrivi presto la normalità – dice ancora -, c’è bisogno di tornare a parlare di altre cose che non siano il Covid-19 e il calcio è una di questa, non possiamo parlare solo di ricoverati e di morti”.

La polemica scaturita da Zangrillo: la posizione di Bassetti

Il virologo si esprime, poi sulla polemica scaturita dalle dichiarazioni del prof. Alberto Zangrillo, del San Raffaele di Milano: “Io condivido le parole di Zangrillo – sottolinea Bassetti -: il dato di fatto è un’evidenza clinica, il virus si è indebolito, chi critica dovrebbe farsi un giro nei nostri ospedali. Le persone che ricoveravo settimane fa erano già morte, oggi mi chiedono quando tornano a casa. I coronavirus del passato sono diventate poi forme influenzali. Io non voglio dare false speranze, però potrebbe anche darsi che questo virus si sia adattato all’ospite e adesso saremo più capaci di difenderci”.

VIRGILIO SPORT | 03-06-2020 09:54