Serie A 2022-2023, Empoli-Lecce: le probabili formazioni

Grassi insidia Marin per il ruolo di regista, dietro titolare De Winter. Tra i salentini c'è Tuia al posto dello squalificato Umtiti

03-04-2023 13:50

Empoli e Lecce scendono in campo oggi alle 18:30 per il primo dei due posticipi del lunedì di Serie A. In casa toscana, Grassi potrebbe soffiare il posto a Marin in regia, davanti la coppia Caputo – Satriano, dietro gioca De Winter. Ancora Perisan in porta per Vicario. In casa Lecce, c’è Tuia al posto dello squalificato Umtiti. Colombo preferito a Ceesay davanti, Blin mezzala di destra.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.