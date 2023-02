Serie A: Empoli-Spezia, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la sfida tra i toscani e gli uomini di Gotti: Zanetti si affida a Baldanzi dietro le punte Caputo e Cambiaghi, i liguri spazio al tandem d’attacco Verde – Shomurodov.

11-02-2023 14:45

Gli anticipi del sabato della 22esima giornata partono con la sfida salvezza tra Empoli e Spezia delle ore 15.

Entrambe le formazioni si presentano all’appuntamento dopo un ko visto che l’Empoli ha pagato dazio in casa della Roma mentre lo Spezia non fa punti da addirittura quattro turni.

Il tecnico dei toscani sceglie il 4-3-1-2, per Luca Gotti un modulo più affidabile come il 3-5-2.

A dirigere l’incontro Antonio Giua.

Ecco le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Paolo Zanetti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Esposito, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. Allenatore: Luca Gotti.