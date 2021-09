Serie A, Empoli-Venezia: le probabili formazioni

Dopo la schiacciante, meritata e inaspettata vittoria contro la Juventus, l’Empoli sfida il Venezia.

Il Venezia cerca i suoi primi punti, dopo le deludenti sconfitte contro il Napoli e l’Udinese. Mentre l’Empoli cercherà di confermare quanto di buono già dimostrato. Una sfida che resta apertissima, nonostante le differenti prestazioni fornite dalle due compagini. L’Empoli potrebbe risultare superiore sulla carta, ma sarà il campo a parlare e a fornire l’ultimo giudizio.

Ancora 4-3-1-2 per Aurelio Andreazzoli, che conferma nuovamente Patrick Cutrone. L’attaccante andrà ancora una volta a formare il tandem offensivo con il marcatore dell’ultima partita contro la Juventus, Mancuso.

Zanetti sceglie il 4-3-3 per provare a mettere in difficoltà i toscani. Esordio per il nuovo acquisto Ampadu, proveniente dal Chelsea. In attacco, Okereke e Johnsen andranno a posizionarsi ai lati del tridente dei veneti. Ancora in dubbio l’attaccante centrale che partirà titolare per questo match. In ballottaggio Henry e Aramu.

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone.

Indisponibili: Parisi

Squalificati: –

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ampadu, Ceccaroni; Busio, Crnigoj, Heymans; Okereke, Henry, Johnsen

Indisponibili: Maenpaa

Squalificati: –

OMNISPORT | 10-09-2021 13:21