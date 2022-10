Serie A, finisce in parità tra Spezia e Cremonese

16-10-2022 17:50

Finisce 2-2 la partita tra Spezia e Cremonese. A segno Dessers dopo pochissimi secondi dall’inizio del match, poi la gara si scalda a metà primo tempo col pareggio di Nzola al 19′ e il gol del vantaggio firmato da Holm tre minuti più tardi. Al 52′ poi il gol del 2-2 definitivo di Pickel.

La Cremonese ha collezionato tre pareggi di fila fuori casa per la prima volta nella sua storia in Serie A; inoltre ha evitato la sconfitta in tre trasferte consecutive nel massimo torneo per la prima volta da maggio 1995. Dall’altra parte, lo Spezia è rimasto imbattuto in cinque partite interne di Serie A per la seconda volta nella sua esperienza nella competizione (2V, 3N); in precedenza ci era riuscito tra febbraio e aprile 2021 (sei partite in quel caso).

Lombardi 19° con 4 punti in 10 giornate, liguri 15° con 9 punti.

Il tabellino della partita

SPEZIA (4-4-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Holm (dall’81’ Verde), Agudelo (dal 63′ Maldini), Bourabia, Kiwior (dal 74′ Ekdal); Gyasi, Nzola. All. Gotti

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Pickel (dal 58′ Quagliata); Okereke, Meité (dal 46′ Ascacibar); Zanimacchia (dal 58′ Afena-Gyan); Dessers (dal 72′ Ciofani). All. Alvini

GOL – 2′ Dessers (C), 19′ Nzola (S), 22′ Holm (S), 52′ Pickel (C) Primo tempo 2-1

ASSIST – Lochoshvili (C,0-1), Nikolau (S, 2-1), Sernicola (C, 2-2)

NOTE: AMMONITI – Agudelo (S), Caldara (S)

ESPULSI – Nessuno