30-05-2022 11:45

La Fiorentina è in cerca di un portiere titolare in vista della prossima stagione. La Viola infatti ha intenzione di cedere Dragowski, e Terracciano non offre le adeguate garanzie per una formazione che il prossimo anno punta ad arrivare almeno in Europa League.

Come scrive oggi TMW, la Fiorentina ha puntato due portiere, ovvero Vicario e Gollini. Più facile al momento arrivare a Gollini, che porterà all’Atalanta ma sarà chiuso da Musso, titolare indiscusso della Dea.