Serie A, la Fiorentina supera l'Inter e si avvicina alla Juventus, Samp ko: risultati 4° giornata e classifica poule scudetto e salvezza

Con già le sorprese incamerate che rendono intrigante poule scudetto e salvezza, ecco che la 4ª giornata di post season della Serie A si chiude con un successo per la Fiorentina che ha del clamoroso (contro l’Inter) e con un pareggio poco appagante per la Sampdoria.

Contro previsioni e pronostici, le toscane battono 1-0 l’Inter, avvicinandosi al posto utile alla causa Champions, senza lasciare sospeso e interrotto il giudizio sulla qualità in campo contro la principale antagonista, in questi mesi, della Juventus Women che ha dominato la classifica fino ad ora. In zona salvezza, invece, davvero deludente quanto raccolto dalle liguri.

Poule scudetto, Fiorentina batte Inter e vola

Il big match domenicale tra Fiorentina e Inter si chiude con un risultato forse poco eloquente, ma essenziale e utile alla causa: 35 punti in classifica per le Viola che si portano a -3 dal terzo posto occupato dalla Roma, prossima avversaria in campionato (sabato 29 marzo al “Tre Fontane”).

Al Viola Park, la tensione e le aspettative sono evidenti. Le ospiti sembrano guadagnare metri e fiducia, ma allo scadere del primo tempo Andrés sgambetta Bonfantini nella propria area concedendo calcio di rigore. Il “duello” dagli undici metri tra Boquete e Runarsdottir lo vince però l’Inter, che riesce a bloccare il tiro della spagnola salvando momentaneamente il risultato. Un dato: questo è il secondo errore di seguito dal dischetto per la fantasista classe ’87 che aveva invece trasformato 11 dei primi 12 rigori in serie A.

Si va negli spogliatoi a reti inviolate. Ma alla ripresa il risultato scritto sul tabellone dura appena 3 minuti. Al 48’ infatti Bredgaard colpisce la traversa e Bonfantini sulla ribattuta non sbaglia, trovando la seconda firma contro le nerazzurre. Dopo un certo stop, l’Inter pronta a reagire. Le nerazzurre provano a reagire allo svantaggio con una punizione di Wullaert al 54′, con una conclusione di Tomaselli al 56’e con un destro al volo di Schough al 59’, ma senza successo e così anche con i cambi e i nuovi inserimenti. Vince la Fiorentina e si avvicina al terzo posto in poule scudetto: 35 i punti raccolti dalla Viola, che ora ne ha solo tre di ritardo nei confronti della Roma, ferma a 38 dopo la sconfitta di questo turno con il Milan.

Poule salvezza, Samp deluca e amareggiata

È un pareggio che ha il sapore di una sconfitta quello registrato dalla Sampdoria di Castiglione in casa del Como: al “Ferruccio” di Seregno, nel match che chiude la quarta giornata di post season, le blucerchiate vedono infatti sfumare il successo in pieno recupero, fallendo il sorpasso sul Napoli e restando ultime in graduatoria.

Termina in equilibrio la sfida di poule salvezza che chiude la domenica di campionato, ma il risultato penalizza la Sampdoria di Castiglione, che in virtù del 2-2 di Seregno fallisce il sorpasso in classifica sul Napoli, rimanendo ultima a 10 punti, a -1 proprio dalle partenopee (11). Il Como invece riaggancia la Lazio in testa a quota 29.

Risultati della 4ª giornata di Serie A eBay 2024/25 (seconda fase)

Poule scudetto

Fiorentina-Inter 1-0

48’ Bonfantini (F)

Milan-Roma 3-1

(giocata sabato)

Riposa: Juventus

Classifica poule scudetto:

Juventus 49,

Inter 39,

Roma 38,

Fiorentina 35,

Milan 31

Poule salvezza

Como-Sampdoria 2-2

13’ Burbassi (S), 36’ Nischler (C), 56’ Re (S), 90’+3’ Bolden (C)

Sassuolo-Lazio 0-2

(giocata sabato)

Riposa: Napoli

Classifica poule salvezza:

Como 29,

Lazio 29,

Sassuolo 22,

Napoli 11,

Sampdoria 10

Programma della 5ª giornata della seconda fase

Sabato 29 e domenica 30 marzo si disputano gli incontri della 5° giornata di poule scudetto e poule salvezz:

Poule scudetto

Roma-Fiorentina

Inter-Juventus

Poule salvezza

Napoli-Como

Sampdoria-Sassuolo