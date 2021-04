Serie A, Fiorentina-Juventus: le probabili formazioni

La vittoria del Napoli ha ridotto a due i punti di vantaggio della Juventus sulla squadra di Gattuso, al momento quinta e prima esclusa dalla prossima Champions League.

I bianconeri, deposti i sogni di scudetto, non possono quindi più sbagliare a cominciare dalla trasferta di Firenze di domenica alle 15 al “Franchi”.

Sfida tradizionalmente molto sentita e importante anche per la Fiorentina che ha solo cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Iachini recupera Castrovilli che prende il posto dello squalificato Bonaventura con conferma di Amrabat interno e Pulgar in regia.

Nella Juventus rientrano Szczesny in porta, Rabiot e Ramsey a centrocampo al posto di Arthur e McKennie. Chiellini può far rifiatare De Ligt, in attacco conferma per Dybala accanto al diffidato Ronaldo.

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All.: G. Iachini.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. All.: A. Pirlo.

