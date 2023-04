Serie A 2022-2023, Fiorentina-Sampdoria: le probabili formazioni

Le possibili scelte di Vincenzo Italiano e Dejan Stankovic in vista della sfida valevole per la 32esima giornata

30-04-2023 10:44

Ghiotta occasione per la Fiorentina di Vincenzo Italiano per tornare al successo in Serie A dopo l’incredibile rimonta (da 2-0 a 2-3) a Monza per mano della formazione di Raffaele Palladino. Al Franchi arriva l’ultimissima e derelitta Sampdoria, proveniente dall’1-1 casalingo contro lo Spezia. Fischio d’inizio alle 18 e gara affidata ad Antonio Giua di Olbia. Qui di seguito, le probabili formazioni del match:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Igor, Martinez, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Sottil; Cabral. All.: Italiano.

SAMPDORIA (3-4-2-1): N. Ravaglia; Murillo, Gunter, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Leris, Sabiri; Gabbiadini. All.: Stankovic.