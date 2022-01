04-01-2022 17:31

Fioccano le positività in Serie A.

Tra i club colpiti c’è anche l’Udinese con un vero e proprio focolaio e ben 9 positivi. Di questi, stando alle ultime notizie, 7 sono calciatori e due invece membri dello staff.

Come si legge da comunciato: “Il Club ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli ed ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto”.

OMNISPORT