Serie A, Galliani: "Gesto Mourinho? Non voglio rompere l'amicizia"

"Contro la Roma il Monza ha giocato molto bene, sono orgoglioso"

23-10-2023 15:17

“Il Monza ha giocato molto bene. Sono orgoglioso della squadra vista all’Olimpico”. Lo ha detto l’ad del club brianzolo, Adriano Galliani, arrivando a Milano nella sede della Lega Serie A per l’assemblea sui diritti tv 2024-2029. “È un vecchio amico, non voglio rompere l’amicizia”, ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva un commento al gesto rivolto dall’allenatore della Roma (poi espulso), José Mourinho, alla panchina del Monza a fine gara. Galliani, infine, non si è sbilanciato sulla giornata di oggi in Lega: “Adesso vediamo”. Bocche cucite anche dagli altri dirigenti dei club di Serie A, come il presidente della Fiorentina, Joe Barone.