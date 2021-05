Serie A, Genoa-Atalanta: i convocati di Gian Piero Gasperini

Sono 23 i prescelti da Gian Piero Gasperini per affrontare la trasferta contro il Genoa in programma domani, sfida per la quale il tecnico atalantino avrà sostanzialmente a disposizione l’intera rosa. Da segnalare la presenza tra i convocati sia di Muriel che di Toloi.

Ecco dunque tutte le scelte dell’allenatore piemontese:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini

Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer, Ruggeri

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata

OMNISPORT | 14-05-2021 18:57