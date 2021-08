Serie A, Genoa-Napoli: i convocati di Davide Ballardini

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha appena diramato la lista dei convocati per la sfida di domani alle 18:30 contro il forte Napoli di Luciano Spalletti. Nella sfida più recente il Genoa ha trovato il successo contro il Napoli in Serie A per la prima volta dopo ben 17 partite, e i rossoblù non vincono due gare consecutive contro i partenopei nel massimo campionato dal 2009 (cinque vittorie di fila in quell’occasione).

Ecco le scelte di Ballardini. Torna Ghiglione nella lista, mancano invece Marchetti, Semper e Sabelli, questi ultimi due nuovi acquist:

Portieri: Sirigu, Andrenacci.

Difensori: Biraschi, Cambiaso, Criscito, Masiello, Serpe, Vanheusden.

Centrocampisti: Badelj, Hernani, Behrami, Ghiglione, Melegoni, Portanova, Rovella, Sturaro.

Attaccanti: Agudelo, Bianchi, Buksa, Ekuban, Favilli, Kallon, Pandev.

