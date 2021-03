Serie A, Genoa-Sampdoria: probabili formazioni

Stracittadina a Genova e derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria dal retrogusto di salvezza, con le due squadre divise in classifica da quattro punti ma abbastanza distanzi dalla zona retrocessione.

Il Genoa si presenta al derby con alcune defezioni, soprattutto in difesa. Mister Ballardini ha indisponibili Biraschi (lussazione alla spalla) e Luca Pellegrini (problema muscolare), mentre a centrocampo recupera Cassata ma perde Rovella. I rossoblù non cambiano però il loro credo calcistico e si schierano con il classico 3-5-2.

La Sampdoria arriva al derby con la rosa al completo, eccezion fatta per Torregrossa, out per un problema al polpaccio: mister Claudio Ranieri ha per il resto tutti a disposizione e può schierare la formazione migliore. Il tecnico romano propone quindi il suo consueto 4-4-2.

Nella partita di andata successe tutto in 5 minuti: al vantaggio siglato da Jankto rispose Scamacca e il risultato rimase invariato sull’1-1 fino a fine match.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. All. Ranieri

OMNISPORT | 03-03-2021 14:17