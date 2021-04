Serie A, Genoa-Spezia: i convocati di Vincenzo Italiano

Sono 27 i prescelti da Vincenzo Italiano per affrontare il derby ligure contro il Genoa in programma domani alle ore 15. Spiccano, dopo il turno di riposo concesso contro l’Inter, i ritorni in gruppo di Erlic, Nzola e Bastoni.

Ecco dunque le scelte dell’allenatore ex Trapani:

Portieri: Zoet, Rafael, Provedel

Difensori: Marchizza, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajili, Dell’Orco, Vignali

Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena

Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli

OMNISPORT | 23-04-2021 19:16