Serie A, Genoa-Spezia: le probabili formazioni

Archiviato il turno infrasettimanale, la Sedrie A è già pronta a tornare in campo con gli anticipi del sabato che aprono la 33a giornata di campionato.

L’anticipo del turno è il derby ligure Genoa-Spezia tra due squadre che sono ancora impegnate nella lotta per la salvezza. Rossoblu e spezzini sono appaiati in classifica ed hanno appena cinque punti di vantaggio su un rientrante Cagliari, quindi con un successo farebbero un significativo passo importante verso il traguardo.

Ballardini non avrà a disposizione l’infortunato Luca Pellegrini. Sulle fasce di centrocampo si rivedrà Zappacosta con Biraschi dall’altro lato, mentre in mezzo agiranno Strootman, Badelj e Zajc anche se Rovella e Behrami puntano a giocare dall’inizio. In avanti sempre ballottaggio aperto tra Scamacca, Destro, Pandev e Shomurodov con i primi due in vantaggio.

Negli spezzini dovrebbero essere tutti a disposizione di mister Italiano che schiererà la sua formazione migliore: il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Nzola in mezzo – ballottaggio con Galabinov – e Verde e Gyasi ai suoi lati, anche se Farias potrebbe insidiare quest’ultimo.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Scamacca. All. Ballardini

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Bastoni; Pobega, Sena, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde. All. Italiano

OMNISPORT | 23-04-2021 09:33