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Serie A: gli arbitri per la 29a giornata

Bologna-Inter a Giacomelli; il derby della Mole a Fabbri

Serie A 2020/2021: le designazioni arbitrali per la 29.ma giornata che si giocherà sabato 3 Aprile

ATALANTA – UDINESE h. 15.00
MANGANIELLO
ROSSI L. – VONO
IV: AYROLDI
VAR: ORSATO
AVAR: PERETTI

BENEVENTO – PARMA h. 15.00
MASSA
DI VUOLO – DE MEO
IV: DIONISI
VAR: DI BELLO
AVAR: DEL GIOVANE

BOLOGNA – INTER h. 20.45
GIACOMELLI
FIORITO – GALETTO
IV: MARINELLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PASSERI

CAGLIARI – H. VERONA h. 15.00
DOVERI
COSTANZO – TOLFO
IV: MARINI
VAR: NASCA
AVAR: LO CICERO

GENOA – FIORENTINA h. 15.00
MARESCA
CARBONE – VECCHI
IV: FOURNEAU
VAR: BANTI
AVAR: TEGONI

LAZIO – SPEZIA h. 15.00
GIUA
CECCONI – SCARPA
IV: GHERSINI
VAR: GUIDA
AVAR: LIBERTI

MILAN – SAMPDORIA h. 12.30
PICCININI
MONDIN – BRESMES
IV: RAPUANO
VAR: IRRATI
AVAR: DI IORIO

NAPOLI – CROTONE h. 15.00
DI MARTINO
BACCINI – BERTI
IV: PEZZUTO
VAR: ABISSO
AVAR: GIALLATINI

SASSUOLO – ROMA h. 15.00
PAIRETTO
VIVENZI – RANGHETTI
IV: PRONTERA
VAR: AURELIANO
AVAR: PRETI

TORINO – JUVENTUS h. 18.00
FABBRI
MELI – ALASSIO
IV: SACCHI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI

OMNISPORT | 31-03-2021 12:43

Serie A: gli arbitri per la 29a giornata Fonte: Getty Images

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