Serie A: gli arbitri per la 6a giornata

È Marco Guida l’arbitro designato per dirigere Lazio-Roma, il derby in programma all’Olimpico domenica 26 settembre alle 18. Per l’altro big match della 6^ giornata di Serie A, quello in programma a San Siro sabato 25 (ore 18) tra Inter e Atalanta è stato scelto Maresca, mentre il lunch match di domenica alle 12:30 tra Juventus e Sampdoria è stato affidato ad Ayroldi. Manganiello sarà il fischietto di Spezia-Milan, Piccinini il direttore di gara di Napoli-Cagliari. Di seguito tutte le designazioni.

SPEZIA-MILAN, sabato 25 settembre ore 15

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Imperiale-Vecchi

Quarto Ufficiale: Meraviglia

Var: Orsato

Avar: Bindoni

INTER-ATALANTA, sabato 25 settembre ore 18

Arbitro: Maresca

Assistenti: Colarossi-Prenna

Quarto Ufficiale: Abisso

Var: Aureliano

Avar: Ranghetti

GENOA-HELLAS VERONA, sabato 25 settembre ore 20.45

Arbitro: Doveri

Assistenti: Carbone-Di Gioia

Quarto Ufficiale: Cosso

Var: Mariani

Avar: Galetto

JUVENTUS-SAMPDORIA, domenica 26 settembre ore 12.30

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Di Vuolo-Lombardi

Quarto Ufficiale: Camplone

Var: Orsato

Avar: Tegoni

EMPOLI-BOLOGNA, domenica 26 settembre ore 15

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Passeri-Sechi

Quarto Ufficiale: Minelli

Var: Mariani

Avar: Marchetti

SASSUOLO-SALERNITANA, domenica 26 settembre ore 15

Arbitro: Giua

Assistenti: Rossi C.- Mastrodonato

Quarto Ufficiale: Abbattista

Var: Mazzoleni

Avar: Volpi

UDINESE-FIORENTINA, domenica 26 settembre ore 15

Arbitro: Ghersini

Assistenti: Bresmes-Avalos

Quarto Ufficiale: Colombo

Var: Pairetto

Avar: Tolfo

LAZIO-ROMA, domenica 26 settembre ore 18

Arbitro: Guida

Assistenti: Meli-Peretti

Quarto Ufficiale: Di Bello

Var: Irrati

Avar: Longo

NAPOLI-CAGLIARI, domenica 26 settembre ore 20.45

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Vivenzi-Rossi M.

Quarto Ufficiale: Di Martino

Var: Massa

Avar: Di Iorio

VENEZIA-TORINO, lunedì 27 settembre ore 20.45

Arbitro: Maggioni

Assistenti: Scarpa-Saccenti

Quarto Ufficiale: Miele G.

Var: Nasca

Avar: Paganessi

OMNISPORT | 24-09-2021 14:05