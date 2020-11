Serie A, Gravina al Governo: non fermare i campionati

Il sistema calcio sarebbe ad un passo dal collasso. Gabriele Gravina avrebbe inviato, secondo il Corriere dello Sport, una mail privata ai ministri di sport, salute ed economia per chiedere, a gran voce, di non fermare i campionati professionistici.

Il presidente della FIGC avrebbe evidenziato, in maniera chiara, la situazione in cui versa il calcio italiano in questo momento di grande difficoltà. Un eventuale stop del Governo porterebbe conseguenze disastrose al sistema calcio, già in grande sofferenza.

OMNISPORT | 02-11-2020 09:04