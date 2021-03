Serie A, Hellas Verona-Atalanta: le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Atalanta, partita valida per la 30° giornata di Serie A in programma oggi alle 12:30. Da febbraio in avanti l’Atalanta ha guadagnato 16 punti in sette partite di campionato, solamente l’Inter (21 punti) ha fatto meglio nel periodo.

Formazione rivoluzionata per Gasperini, che senza esterni di ruolo adatta Toloi e Palomino. In panchina Muriel e Ilicic, attacco affidato a Zapata. Tra i pali torna Gollini. Nel Verona, Zaccagni e Barak a supporto di Lasagna. Ecco le scelte dei due allenatori Ivan Juric e Gian Piero Gasperini:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; De Roon, Romero, Dijmsiti; Toloi, Pessina, Freuler, Palomino; Malinovskyi, Miranchuk; Zapata. All. Gasperini

OMNISPORT | 21-03-2021 11:35