Serie A, Hellas Verona-Atalanta: le probabili formazioni

Domani, nell’incontro dell’ora di pranzo, si affronteranno Maestro e Allievo, Ivan Juric contro Gian Piero Gasperini, Hellas Verona contro Atalanta. L’Atalanta ha guadagnato quattro punti nelle ultime due trasferte contro il Verona in Serie A (1V, 1N), dopo aver perso le cinque precedenti gare fuori casa contro gli scaligeri nel massimo campionato.

Entrambe le squadre sono messe piuttosto bene in classifica: i nerazzurri sono attualmente 4° a – 3 dalla Juventus (seppur con una partita in più), mentre i veneti si trovano in Top-10, al 9° posto con 38 punti a – 1 dall’altra provinciale rivelazione della Serie A, il Sassuolo.

Juric potrebbe operare qualche ritocco al terzetto difensivo, rimasto immutato nelle ultime tre gare: Dawidowicz può insidiare uno dei due braccetti accanto a Gunter (più Magnani di Ceccherini, che dovrebbe essere riconfermato sul centro-sinistra). Possibili novità anche sugli esterni: salgono infatti le quotazioni di Dimarco, il cui impiego non escluderebbe necessariamente Lazovic, con il serbo che andrebbe ad occupare la casella di destra del centrocampo.

Nell’Atalanta, in porta dovrebbe giocare Sportiello, in difesa pochi dubbi: Toloi, Romero e Djimsiti andranno a completare il pacchetto arretrato. Ancora assente Hateboer, da valutare anche le condizioni di Gosens. In cabina di regia torna la coppia formata da De Roon e Freuler. In attacco i soliti: l’Atalanta vuole tornare in Champions League anche il prossimo anno dunque a Verona si scenderà in campo con Muriel e Zapata, mentre sulla trequarti agirà Pessina.

Le probabili formazioni:

Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri, 23 Magnani, 21 Gunter, 17 Ceccherini, 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic, 7 Barak, 20 Zaccagni, 92 Lasagna.

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti; 3 Maehle, 15 De Roon, 11 Freuler, 40 Ruggeri; 32 Pessina; 9 Muriel, 91 D. Zapata.

OMNISPORT | 20-03-2021 11:33