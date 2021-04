Serie A, Hellas Verona-Spezia: i convocati di Vincenzo Italiano

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani, alle 15:00, contro l’Hellas Verona di Ivan Juric. Su 15 confronti in casa del Verona tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, lo Spezia ha ottenuto una sola vittoria, perdendo in 10 occasioni e registrando quattro pareggi.

Per quanto riguarda gli assenti, Out solo Mattiello e Ramos. Ecco le scelte di Italiano:

Portieri: 1.Zoet, 77. Rafael, 94.Provedel

Difensori: 5.Marchizza, 19.Terzi, 20.Bastoni, 21.Ferrer, 22.Chabot, 28.Erlic, 34.Ismajli, 39.Dell’orco, 69.Vignali

Centrocampisti: 4.Acampora, 8.Ricci, 10.Agoume, 23.Saponara, 24.Estevez, 25.Maggiore, 26.Pobega, 88.Leo sena

Attaccanti: 9.Galabinov, 11.Gyasi, 18.Nzola, 31.Verde, 80.Agudelo, 91.Piccoli

OMNISPORT | 30-04-2021 21:00