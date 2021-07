Serie A, i convocati dell'Udinese per il ritiro estivo

Sono appena stati diramati dall’Udinese i convocati dell’allenatore Luca Gotti per il ritiro estivo del club friulano. Saranno 32 i calciatori che prenderanno parte al ritiro di St. Veit in Austria, in programma da lunedì mattina. Oltre al gruppo solito, ad allungare i ranchi anche i primavera Carnelos, Fedrizzi, Maset, Ianesi e Piana.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Carnelos; Padelli; Piana; Scuffet.

Difensori: Ballarini; Becao; De Maio; Ermacora; Kubala; Maset; Nuytinck; Samir; Zeegelaar.

Centrocampisti: Arslan; Coulibaly; Fedrizzi; Jajalo; Makengo; Micin; Palumbo; Pereyra; Udogie; Walace.

Attaccanti: Cristo Gonzalez; Deulofeu; Forestieri; Ianesi; Matos; Nestorovski; Okaka; Pussetto; Teodorczyk.

OMNISPORT | 17-07-2021 20:04