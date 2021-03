Serie A: i giocatori indisponibili per la 25a giornata

Ecco l’elenco aggiornato di tutti i calciatori infortunati, squalificati o diffidati del campionato di Serie A, che non scenderanno in campo per questo turno infrasettimanale di campionato.

ATALANTA

SQUALIFICATI:

De Roon – 1 giornata – Salta Crotone (25ª)

DIFFIDATI:

Freuler

INFORTUNATI:

Hateboer – Microfrattura al metatarso – Rientro inizio aprile

Kovalenko – Problema fisico – Da valutare

Lammers – Problema alla spalla – Da valutare

Sutalo – Problema fisico – Da valutare

Zapata – Problema muscolare – Da valutare

BENEVENTO

SQUALIFICATI:

Barba – 1 giornata – Salta Verona (25ª)

DIFFIDATI:

Dabo, Foulon, Schiattarella

INFORTUNATI:

Iago Falque – Problema al polpaccio – Da valutare

Improta – Problema muscolare – Da valutare

BOLOGNA

SQUALIFICATI:

Danilo – 1 giornata – Salta Cagliari (25ª)

DIFFIDATI:

Schouten, Tomiyasu

INFORTUNATI:

Baldursson – Lesione al retto femorale – Rientro metà marzo

Faragò – Problema fisico – Rientro metà marzo

Hickey – Sublussazione alla spalla – Rientro fine marzo

Santander – Operato al ginocchio – Rientro inizio marzo

Tomiyasu – Lesione al soleo – Rientro metà marzo

CAGLIARI

SQUALIFICATI:

Lykogiannis – 1 giornata – Salta Bologna (25ª)

DIFFIDATI:

Ceppitelli, Lykogiannis, Pavoletti

INFORTUNATI:

Rog – Operato per rottura del crociato – Campionato finito

Sottil – Fastidio al retto femorale – Rientro inizio marzo

CROTONE

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Pereira

INFORTUNATI:

Benali – Elongazione agli adduttori – Da valutare

Cigarini – Problema al ginocchio – Da valutare

Djidji – Problema fisico – Da valutare

Molina – Problema al ginocchio – Da valutare

Vulic – Problema muscolare – Da valutare

FIORENTINA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Bonaventura, Ribery

INFORTUNATI:

Bonaventura – Lesione al flessore – Rientro inizio marzo

Kouamé – Lesione al bicipite femorale – Rientro fine marzo

GENOA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Destro, Ghiglione, Masiello

INFORTUNATI:

Lu. Pellegrini – Problema alla coscia – Rientro fine marzo

INTER

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Barella, Bastoni, Brozovic, Lukaku

INFORTUNATI:

Nessuno

JUVENTUS

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Cuadrado, Frabotta

INFORTUNATI:

Arthur – Calcificazione alla membrana interossea – Rientro metà marzo

Bonucci – Problema muscolare – Rientro inizio marzo

Chiellini – Problema al polpaccio – Rientro inizio marzo

Cuadrado – Lesione al bicipite femorale – Rientro inizio marzo

Dybala – Problema al ginocchio – Da valutare

Morata – Infezione virale – Da valutare

LAZIO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Caicedo, Fares

INFORTUNATI:

Lazzari – Problema fisico – Da valutare

Luiz Felipe – Edema osseo alla caviglia – Rientro fine marzo

Radu – Operato per ernia inguinale – Rientro metà marzo

MILAN

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Castillejo

INFORTUNATI:

Bennacer – Problema al flessore – Rientro inizio marzo

Calhanoglu – Edema al flessore – Rientro metà marzo

Ibrahimovic – Lesione all’adduttore – Rientro fine marzo

Maldini – Problema fisico – Da valutare

Mandzukic – Problema muscolare – Rientro inizio marzo

NAPOLI

SQUALIFICATI:

Koulibaly – 1 giornata – Salta Sassuolo (25ª)

DIFFIDATI:

Di Lorenzo, Lozano

INFORTUNATI:

Lozano – Distrazione al bicipite femorale – Rientro metà marzo

Osimhen – Trauma cranico – Rientro inizio marzo

Petagna – Distrazione al retto femorale – Rientro inizio marzo

PARMA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Bruno Alves, Gagliolo, Kucka

INFORTUNATI:

Conti – Sovraccarico muscolare – Da valutare

Cornelius – Lesione al bicipite femorale – Da valutare

Gervinho – Lesione al semimembranoso – Rientro metà marzo

Karamoh – Problema fisico – Da valutare

Nicolussi Caviglia – Operato per rottura del crociato – Campionato finito

Zirkzee – Lombalgia – Da valutare

ROMA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Bruno Peres, Cristante, Ibanez, Kumbulla, Veretout, Villar

INFORTUNATI:

Calafiori – Fastidio al flessore – Da valutare

Dzeko – Lesione all’adduttore – Rientro fine marzo

Ibanez – Lesione al flessore – Rientro inizio marzo

Santon – Fastidio alla coscia – Da valutare

Zaniolo – Operato per rottura del legamento crociato e positivo al coronavirus – Rientro aprile

SAMPDORIA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Colley, Ramirez

INFORTUNATI:

Torregrossa – Lesione al soleo – Rientro metà marzo

SASSUOLO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Berardi

INFORTUNATI:

Boga – Trauma distrattivo ai flessori – Rientro inizio marzo

Bourabia – Problema muscolare – Da valutare

Chiriches – Problema fisico – Da valutare

Romagna – Operato per rottura del tendine rotuleo – Rientro inizio marzo

SPEZIA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Ferrer, Gyasi, Ricci

INFORTUNATI:

Pobega – Trauma da impatto alla coscia – Da valutare

Rafael – Trauma distorsivo al polso – Da valutare

Saponara – Trauma contusivo-distorsivo al piede – Da valutare

TORINO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Belotti, Linetty, Lukic

INFORTUNATI:

Baselli – Positivo al coronavirus – Da valutare

UDINESE

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Musso

INFORTUNATI:

Deulofeu – Problema al ginocchio – Rientro inizio marzo

Forestieri – Problema muscolare – Rientro inizio marzo

Jajalo – Operato per rottura del crociato – Campionato finito

Ouwejan – Problema al piede – Da valutare

Prodl – Problema muscolare – Da valutare

Pussetto – Operato per rottura del crociato – Campionato finito

VERONA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Dawidowicz, Lovato

INFORTUNATI:

Colley – Postumi distrattivi al ginocchio con interessamento del collaterale – Rientro inizio marzo

Kalinic – Lesione al bicipite femorale – Rientro metà marzo

Ruegg – Problema alla caviglia – Da valutare

OMNISPORT | 02-03-2021 10:07