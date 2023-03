Serie A – Il Monza torna a vincere, Empoli ko 2-1

Tre punti pesanti quelli in palio U-Power Stadium dove Pessina & co riscattano il brutto ko patito con la Salernitana grazie a Ciurria ed Izzo, ai toscani non basta il colpo di testa vincente di Satriano.

04-03-2023 17:08

Sfida importante in terra brianzola dove i ragazzi di Palladino ospitano l’Empoli di Zanetti e con temperamento e lucidità si prendono i tre punti.

La gara si mette subito in discesa per i padroni di casa che al 18’ regalano un’azione da manuale che vale l’1 a 0: Caprari verticalizza per Petagna, splendido tacco dell’attaccante che libera Ciurria, mancino imparabile per Perisan. La rete, però, viene prima annullata e poi convalidata grazie al fuorigioco semiautomatico che rileva la regolarità della posizione del trequartista del Monza. Nel corso del primo tempo i locali potrebbero raddoppiare in più occasioni grazie ad una serie di ripartenze pericolose, mentre i toscani, dopo un buon approccio, trovano il gol con Satriano, che però viene annullato per fuorigioco, ma al di là di quest’episodio non hanno una gran forza nella reazione.

Nella ripresa passano 6’ e questa volta Satriano firma per davvero il pareggio: sul cross di Marin, Marì anticipa per Caputo ma spizza involontariamente per il classe 2001 che di testa non sbaglia. Il Monza non ci sta e al 67’ ci pensa Izzo: Caprari dalla bandierina pesca lo stacco imperioso del difensore che bacia il palo e fa 2-1. A questo punto la reazione ospite è veemente, si gettano tutti in avanti ma la squadra lombarda regge bene il forcing finale e sorride al triplice fischio. Con questo ko i toscani rinviano il successo per la sesta gara di fila.