Serie A, il Napoli chiude con un 3 a 0 allo Spezia

22-05-2022 14:53

Il Napoli di Luciano Spalletti chiude il Campionato con una netta vittoria per 3 reti a 0 (segnate tutte nel primo tempo) inflitto allo Spezia. Una partita senza storia interrotta per scontri e cori tra gli ultrà in curva.

Lo Spezia ormai salvo è arrendevole e ai partenopei non resta che portare a casa il match. Dato curioso il fatto che il Napoli non segnava almeno tre gol nei primi 45’ di gioco di una trasferta di Serie A dall’8 maggio 2021, ancora al Picco contro lo Spezia.

Spezia – Napoli

Marcatori: 4′ Politano (Napoli), 26′ Zielinski (Napoli), 36′ Demme (Spezia)

Ammoniti: Manaj (Spezia), Politano (Napoli), Ghoulam (Napoli)

Spezia (4-2-3-1): Provedel (63′ Zovko); Amian, Erlic (79′ Bertola), Nikolaou, Salva Ferrer; Maggiore (74′ Salcedo), Kiwior; Verde, Manaj, Agudelo (74′ Nguiamba); Antiste (63′ Kovalenko). A disposizione: Zovko, Bertola, Kovalenko, Bourabia, Nguiamba, Sala, Sher, Podgoreanu, Nzola, Salcedo, Strelec. All. Thiago Motta.

Napoli (4-2-3-1): Meret (80′ Marfella); Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam; Demme (80′ Anguissa), Lobotka; Zielinski (67′ Mertens), Elmas, Politano (67′ Insigne); Petagna (67′ Osimhen). A disposizione: Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Rui, Rrahamni, Malcuit, Ruiz, Anguissa, Mertens, Osimhen, Insigne. All. Luciano Spalletti.

OMNISPORT