Serie A, il Napoli non molla Deulofeu

16-07-2022 10:56

Il Napoli continua a lavorare per consegnare a Luciano Spalletti una squadra completa il prima possibile. Il DS Giuntoli aveva negato un interessamento verso Deulofeu dell’Udinese, ma come riporta Il Mattino, questo non corrisponde a verità.

Sembra infatti che nella giornata di ieri ci sia stato un rilancio per lo spagnolo, con un’offerta che ora si aggira intorno ai 16 milioni di euro. Per quanto riguarda le uscite, Ounas è diretto verso la Francia, mentre il Milan si sta interessando a Elmas.

