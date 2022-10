Serie A, il Napoli non vuole fermarsi: Torino battuto

01-10-2022 16:59

Il campionato di Serie A è ripreso dopo la sosta per gli impegni delle nazionali ed è ricominciato da dove si era interrotto, ovvero con una vittoria del Napoli . La squadra di Luciano Spalletti si è infatti aggiudicata il primo anticipo dell’ottavo turno, battendo per 3-1 il Torino di Ivan Juric.

Le quattro reti del match sono arrivate tutte nel corso del primo tempo. Grande protagonista Anguissa, autore addirittura di una doppietta. Prima il vantaggio al 6′ di testa su cross di Mario Rui, quindi il raddoppio al 12′ al termine di un’azione personale dello stesso centrocampista.

Quindi al 37′ il tris del Napoli con il nuovo gol di Kvaratskhelia, che anche lui ha fatto metà campo palla al piede per poi metterla all’angolino di Milinkovic-Savic. Al 43′ la rete granata con Sanabria, bravo ad approfittare di un rimpallo.

Nella ripresa qualche occasione da entrambe le parti, ma ritmo più basso rispetto alla prima frazione. Un episodio dubbio al 57′ in area granata fra Raspadori e Lukic viene fatto passare, mentre al 72′ l’arbitro Massimi ha espulso per proteste Ivan Juric.

Tre punti preziosi per il Napoli di Luciano Spalletti, che in attesa delle altre squadre, rimane di sicuro in testa alla classifica con 20 punti. Terza sconfitta di fila per il Torino, che resta invece fermo a quota 10.