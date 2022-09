Serie A, il Napoli punta a tre rinnovi

23-09-2022 18:41

Ottimo inizio di stagione per il Napoli di Luciano Spalletti, col ds Giuntoli che ora inizierà la missione legata ai rinnovi di contratto degli elementi più importanti della rosa partenopea.

Come scrive Areanapoli.it, si partirà dai rinnovi di Kvicha Kvaratskhelia, Stanislav Lobotka e Alex Meret. Per il portiere friulano è ormai tutto fatto e si aspetta solamente la ratifica. Per il georgiano sicuramente a gennaio ci sarà la fila, specialmente le big di Premier, e dunque Giuntoli punta ad alzargli l’ingaggio per fargli sposare in pieno il progetto Napoli.

Rimane solo il mediano, vera scoperta di questo inizio di stagione. Già lo scorso anno Lobotka giocava spesso, ma in questa stagione ha alzato sensibilmente il livello di qualità, diventando insostituibile assieme ad Anguissa, complice anche la partenza di Fabian Ruiz. Anche per lui è previsto un sensibile ritocco dell’ingaggio.