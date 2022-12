Serie A, Inter: Acerbi verso la permanenza in nerazzurro

11-12-2022 19:05

Francesco Acerbi, ex difensore centrale della Lazio e ora in forza all’Inter, è al momento in bilico sulla sua permanenza in nerazzurro, anche se sembra destinato alla permanenza.

I nerazzurri dovrebbero pagare 3,5 milioni di euro ai biancocelesti, e questa è una cifra minima rispetto sia al reale valore del ragazzo classe 1988, sia per come si è svolta la trattativa in estate, con Acerbi che è stato costretto, su richiesta di Inzaghi, ad aspettare gli ultimi giorni di mercato per approdare ad Appaino Gentile.