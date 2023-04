Serie A – Inter-Monza, le probabili formazioni

Il posticipo del sabato sera è uno scontro tra “vicini di casa”: da un lato i nerazzurri, dall’altro gli uomini di Palladino.

15-04-2023 13:17

Con il Benfica nella testa, l’Inter torna a giocarsi i tre punti in campionato e deve necessariamente raddrizzare la rotta per non ripetere le occasioni mancate delle ultime giornate.

Sul fronte opposta c’è il Monza di Palladino che avrà un tifoso speciale davanti alla tv (Silvio Berlusconi) e che non potrà contare sull’indisponibile Ranocchia, un po’ come l’ex tecnico laziale non potrà contare su Skrniar.

Ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All. Inzaghi.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi; Petagna, Caprari. All. Palladino.