Serie A, Inter: partita la ricerca del vice Onana

06-01-2023

L’Inter si deve concentrare sulla ricerca di un portiere. Il futuro di Samir Handanovic infatti è ancora incerto, e con ogni probabilità l’attuale capitano nerazzurro lascerà al termine di questa stagione. Urge dunque trovare un estremo difensore che possa fungere da secondo portiere dietro il titolare Onana.

Il quotidiano torinese Tuttosport fa il nome di Neto, ex di Juventus e Barcellona, come possibile prossimo secondo portiere nerazzurro. Il classe 1989, attualmente al Bournemouth, era approdato in Italia con la maglia della Fiorentina.

