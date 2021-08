Serie A, Joao Pedro carica il Cagliari prima della sfida col Milan

Mancano appena due giorni alla grande sfida di San Siro, dove il Cagliari affronterà il Milan di Stefano Pioli. Il numero 10 dei sardi, il più talentuoso giocatore presente in rosa, ovvero Joao Pedro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radiolina nel corso di “Il Cagliari in diretta”, nelle quali suona la carica in vista dell’importante match:

“Lo spirito è lo stesso, siamo abituati al mercato: dispiace giocare in mezzo alla confusione del mercato, ma vogliamo rifare una partita simile a quella del finale di stagione. Non sarà facile, sappiamo quanto loro siano cresciuti e per i calciatori che hanno. L’anno scorso non si aspettavano un Cagliari così cattivo, ma noi eravamo già preparati a giocarla così a prescindere dal risultato del Benevento. Vogliamo far sudare il Milan come ha fatto lo Spezia lunedì con noi. È stato bello esultare davanti ai nostri tifosi: è sempre un’emozione difficile da spiegare, ma lunedì è stato speciale. Con Marin abbiamo provato spesso quel tipo di giocata di prima: quando ho visto che c’era lo spazio ho pensato subito a stop e tiro immediato. Pensavo passasse sotto le gambe del difensore, ma nella mia testa avevo già immaginato l’azione. Con Pavoletti siamo una bella coppia, ci capiamo quasi al respiro: dopo tutto questo tempo insieme ci conosciamo benissimo, Leo è un giocatore straordinario e fa reparto da solo”.

OMNISPORT | 27-08-2021 20:38