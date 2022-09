Serie A, Juventus: Allegri confermato a tempo

18-09-2022 12:47

Gli infortuni di questo inizio di stagione stanno pesantemente condizionando i risultati della Juventus, e anche per questo al momento Max Allegri non corre il pericolo di essere esonerato. La dirigenza però non aspetterà per sempre, come spiegato oggi da Tuttosport.

Sembra infatti che la proprietà della Vecchia Signora capisca le difficoltà di questo inizio di stagione, ma allo stesso tempo, dopo il mercato dell’ultimo anno, si aspetta risultati ben superiori a quelli attuali, con la Juve sconfitta in entrambe le prime due uscite di Champions League.

Il punto della situazione verrà fatto di nuovo a novembre, e li si capirà anche quale sarà il futuro del tecnico toscano.