Serie A, Juventus-Bologna: probabili formazioni

Dopo la vittoria in Supercoppa contro il Napoli per la Juventus è già di nuovo tempo di campionato. All’Allianz Stadium alle 12.30 di domenica arriva il Bologna per l’ultima giornata del girone di andata e i bianconeri non potranno più sbagliare dopo il brutto ko di San Siro contro l’Inter.

Per Pirlo è emergenza in difesa, dove potrebbe trovare spazio il giovane Dragusin al fianco di Bonucci per non affaticare Chiellini, reduce da due gare da titolare dopo il lungo stop. Possibile turno di riposo in avvio per Chiesa.

Mihajlovic deve invece sciogliere il dubbio in attacco tra Sansone e Barrow.

Juventus-Bologna, probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Danilo; Ramsey, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, C. Ronaldo. All.: Pirlo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic.

OMNISPORT | 22-01-2021 13:34