Serie A, Juventus: ipotesi De Gea la prossima estate

La Juventus rimane molto attiva sul mercato, scandagliando l’Europa per trovare le occasioni giuste per rinforzarsi. Ultimamente si sta parlando molto anche del ruolo di portiere, dove il polacco Szczesny, col contratto in scadenza nel 2024, non offre più le garanzie di una volta.

Dall’Inghilterra, e precisamente dal Telegraph, si sta facendo strada un’ipotesi che vorrebbe l’estremo difensore spagnolo David De Gea alla Juventus nella prossima estate.

Il contratto dell’iberico scadrà nel 2023, dunque la prossima estate, e i Red Devils non pensano di offrire un rinnovo. Ecco perchè potrebbe essere una buona occasione per i bianconeri.