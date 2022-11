Serie A, Juventus: Karsdorp a gennaio è un'opzione concreta

15-11-2022 12:50

La Roma, e José Mourinho in particolare, ha appena rotto con Rick Karsdorp, 27 terzino destro olandese che nella Capitale non ha più un futuro dopo le esternazioni dello Special One. Il ragazzo è già tornato in Olanda e per gennaio dovrà trovarsi una squadra.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus ci sta pensando ma solamente in caso i giallorossi aprissero a un prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto. I bianconeri però, scrive la Rosea, pensano anche a Odriozola, ex Fiorentina e che in questa stagione non ha ancora visto il campo al Real Madrid.