Serie A 2022-2023, Juventus-Milan: le probabili formazioni

28-05-2023 09:27

Alle 20:45 di scena Juventus e Milan. I bianconeri provano a recuperare due posizioni per un piazzamento almeno in Europa League: devono però battere i rossoneri. C’è il dubbio Vlahovic, al suo posto è favorito Milik rispetto a Kean. In casa rossonera solito 4-2-3-1 con Krunic in mezzo, Messias a destra e Brahim Diaz a completare il reparto di trequartisti a supporto del francese Giroud unica punta.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.