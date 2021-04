Serie A, Juventus-Napoli: i convocati di Gennaro Gattuso

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha appena diramato la lista dei convocati per la partita di domani, all’Allianz Stadium, contro la Juventus di Andrea Pirlo, recupero della 3a giornata di Serie A. Il Napoli ha vinto entrambe le ultime due gare di Serie A contro la Juventus: l’ultima volta che ha ottenuto tre successi consecutivi contro i bianconeri risale al 201, con Walter Mazzarri in panchina.

Tornano a disposizione dopo i problemi fisici sia Demme che Ospina. Gattuso può contare sull’intera rosa. Anche con non tutti gli elementi a disposizione, il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di Serie A: i partenopei non hanno mai ottenuto cinque successi di fila nel campionato in corso.

Ecco le scelte di Gattuso:

Portieri: Meret, Ospina, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani.

Centrocampisti: Demme, Lobotka, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko

Attaccanti: Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Cioffi (maglia 58)

