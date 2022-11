Serie A, Juventus: Paredes non verrà riscattato

26-11-2022 12:17

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, la Juventus sembra intenzionata a non esercitare il diritto di riscatto sul centrocampista argentino Leandro Paredes, impegnato ora con l’Albiceleste nel Mondiale in Qatar e che questa sera sarà in campo nella seconda partita della fase a gironi contro il Messico.

La Juventus avrebbe intenzione di lasciare andare Paredes in modo da poter reinvestire il denaro che sarebbe utilizzato per lui, ovvero l’ingaggio di sette milioni di euro a stagione e il costo del cartellino, col riscatto fissato a 20 milioni.