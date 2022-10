Serie A, Juventus: Rabiot potrebbe anche rinnovare

20-10-2022 17:40

Con ogni probabilità non farà troppo piacere ai tifosi della Juventus, che ormai lo hanno catalogato come “non idoneo” a giocare per la Vecchia Signora, ma, da quasi partente in estate, Adrien Rabiot potrebbe finire per rinnovare con i bianconeri.

Complici anche i tanti infortuni che hanno colpito il centrocampo bianconero, come quelli di Pogba e Locatelli per dirne due tra i tanti, il francese ha quasi sempre trovato posto nell’XI titolare, e non è un segreto che Max Allegri lo stimi molto, considerando ottime le sue qualità fisiche.

La mamma-agente del classe 1995, la signora Veronique, sembra inoltre non abbia escluso un eventuale prolungamento anche se, come detto, il futuro di Rabiot potrebbe essere legato a doppio filo a quello del tecnico Allegri.

Al momento Rabiot è uno dei giocatori più pagati della rosa coi suoi sette milioni di euro annui. Dipenderà molto da come andranno i prossimi mesi, ma un prolungamento non è al momento da escludere.