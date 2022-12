Serie A, Juventus: rischio pubalgia per Vlahovic

11-12-2022 14:25

Dusan Vlahovic si appresta a tornare a Torino per riaggregarsi ai propri compagni della Juventus. Nei prossimi giorni, entro mercoledì, il serbo dovrebbe essere di ritorno dopo aver segnato un gol in 79 minuti al Mondiale in Qatar con la sua Serbia.

I medici bianconeri sono però abbastanza preoccupati per le condizioni fisiche dell’attaccante, che anche al termine dell’ultima partita giocata ha lamentato di continuare a sentire dolore alla gamba. Ricordiamo che Vlahovic ha saltato le ultime quattro partite con la Juventus prima della pausa per il Mondiale.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore sembra essere a rischio pubalgia, e dunque si dovrà fare molta attenzione nel gestirlo da qui alla ripresa del campionato.