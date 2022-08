Serie A, Juventus: settimana decisiva per il rinnovo di Fagioli

08-08-2022 19:23

Questa settimana sarà decisiva per il futuro di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus classe 2001 tenuto in grande considerazione dall’ambiente bianconero. Nella giornata di ieri, l’ex Cremonese ha faticato contro i mediani dell’Atletico Madrid, ma il suo pre campionato ha convinto un po’ tutti, e allora presto si dovrebbero chiudere i discorsi per il rinnovo.

Juventusnews24 parla infatti di mercoledì e giovedì come le giornate decisive per chiudere la questione rinnovo. Le sensazioni sono positive da entrambe le parti, e il ragazzo dovrebbe alla fine prolungare con la Vecchia Signora fino al 2026.

