Serie A, Juventus: Vlahovic potrebbe essere già in partenza

22-01-2023 15:34

Dusan Vlahovic è arrivato alla Juventus dalla Fiorentina solo lo scorso gennaio con un contratto quadriennale, ma potrebbe essere già in partenza. Questo fa parte delle immediate conseguenze della penaità di 15 punti inflitta ai bianconeri nell’ambito dell’inchiesta plusvalenze.

La Juventus ricorrerà in appello contro la decisione del tribunale, ma ora dovrà lottare molto per qualificarsi in Europa, essendo già scivolata al 10° posto, e pare che ora sarà complicato trattenere alcuni dei suoi giocatori chiave.

Secondo 90min, l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic è stato offerto al Manchester United. Anche Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco sono stati avvisati della sua disponibilità.

Giocare la Champions League è fondamentale per l’attaccante serbo, che ha segnato 16 gol in 36 partite con la Juventus, e il club capisce la posizione del giocatore e potrebbe venderlo a gennaio o a fine stagione.

