La Cremonese pensa a Gennaro Gattuso

La Cremonese, dopo una grandissima stagione in Serie B, è riuscita a ottenere la promozione nella massima serie senza dover passare dai playoff. Ora però serve programmare bene la prossima stagione e, inoltre, servirà trovare un tecnico affidabile dopo la separazione con Pecchia.

Come riporta TMW, sembra che nella lista dei papabili per la panchina ci sia anche Gennaro Gattuso, ex tecnico del Napoli. In corsa anche Pippo Inzaghi, che come Rino conosce già la Serie A avendo allenato Milan e Bologna.

