Serie A, la Dea conquista Marassi: 2-0 alla Samp e aggancio alla Juventus

L’Atalanta si butta alle spalle i fantasmi della partita di Champions League contro il Real Madrid e ricomincia la sua corsa in Serie A. 2-0 alla Sampdoria di Claudio Ranieri firmato Malinovskyi e Gosens. Terza vittoria consecutiva in Campionato per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che agganciano in classifica la Juventus al 3°posto a quota 46 punti.

Match complicato nel primo tempo per i nerazzurri, meno reattivi dei blucerchiati e salvati da Sportiello in più di un’occasione. Il primo gol arriva comunque a fine primo tempo grazie a Malinovski: ottima circolazione di palla, sponda di Muriel per l’ucraino che porta palla fino all’interno dell’area di rigore e fa partire un imparabile sinistro sotto l’incrocio.

Dopo essersi visto annullato un gol al 50° minuto, Maehle firma l’assist per il gol al 70° di Gosens, che tra questo e lo scorso campionato ha segnato 17 gol, almeno quattro più di ogni altro difensore dei maggiori cinque campionati europei nel periodo. Tra l’altro, con l’assist fornito da Maehle, sono ora 15 i giocatori dell’Atalanta che hanno fornito un assist in questo campionato, più di ogni altra squadra.

La Sampdoria rimane comunque al 10° posto in Serie A, ma le prestazioni continuano a latitare (oggi Candreva peggiore in campo).

Il Tabellino:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Jankto (67′ Ramirez), Thorsby, Ekdal, Damsgaard (67′ Candreva); Verre (61′ Keita), La Gumina (61′ Quagliarella). All. Ranieri

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (59′ Pessina), Malinovskyi (83′ Miranchuk); Muriel (59′ Ilicic). All. Gasperini

Gol: 40′ Malinovskyi (A), 70′ Gosens (A)

Assist: Maehle (A)

Ammoniti: Freuler (A), Toloi (A), Ekdal (S), De Roon (A)

OMNISPORT | 28-02-2021 14:40