Serie A, la Fiorentina vuole anticipare tutti per un difensore

19-02-2022 18:53

La Fiorentina, e il suo patron Rocco Commisso, si preparano a investire la cifra ricavata dalla cessione di Dusan Vlahovic, circa 80 milioni di euro in totale. I dirigenti viola hanno intenzione di creare una squadra super competitiva per i prossimi anni, consolidando ancora di più il bellissimo lavoro svolto fin qui da Vincenzo Italiano.

Il nome in cima alla lista per la difesa è quello di Marcos Senesi, difensore del Feyenoord, che per molti mesi è stato un chiodo fisso per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. A riportarlo è La Nazione, che parla dell’interessamento di molti altra club oltre a Viola e partenopei.

Anche la Roma ci sta pensando seriamente, e oltre ai giallorossi pure alcuni club europei. Senesi ha il contratto in scadenza nel 2023, si va verso l’asta. L’ingaggio è di almeno 2 milioni a stagione.

OMNISPORT